I migliori film sulle arti marziali (Di sabato 11 giugno 2022) Da Oriente, dove sono nate, a Occidente, dove sono arrivate sul grande schermo, le arti marziali hanno un legame molto stretto con il cinema, al punto che tanti protagonisti sono diventati vere e proprie icone. E non parliamo soltanto dei classici film picchiaduro, ma di viaggi nell'anima per conoscere se stessi, la ricerca prima di tutto della forza interiore, armonia ed equilibrio che si traducono nelle mosse tipiche delle arti marziali, con titoli e personaggi che fanno ormai parte della storia del cinema. I 12 migliori film sulle arti marziali Dalla Cina con furore (1972) Se le arti marziali hanno fatto breccia nel mondo del cinema il merito non può che essere di Bruce Lee, il ... Leggi su gqitalia (Di sabato 11 giugno 2022) Da Oriente, dove sono nate, a Occidente, dove sono arrivate sul grande schermo, lehanno un legame molto stretto con il cinema, al punto che tanti protagonisti sono diventati vere e proprie icone. E non parliamo soltanto dei classicipicchiaduro, ma di viaggi nell'anima per conoscere se stessi, la ricerca prima di tutto della forza interiore, armonia ed equilibrio che si traducono nelle mosse tipiche delle, con titoli e personaggi che fanno ormai parte della storia del cinema. I 12Dalla Cina con furore (1972) Se lehanno fatto breccia nel mondo del cinema il merito non può che essere di Bruce Lee, il ...

Pubblicità

mino_bello : RT @vitiello_mp4: @gigi52335676 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto penso sia uno dei migliori film italiani di sempre ed… - claudiogiovanni : Claudio Colombo Cinetop 2022: i migliori film di tutti i tempi - Posizio... - gojiroaesth : RT @atiengun: il film del volume 0 di jjk ???????????? stupenderrimo io e @gojiroaesth ci mordevano le MANI per non urlare alle scene migliori de… - atiengun : il film del volume 0 di jjk ???????????? stupenderrimo io e @gojiroaesth ci mordevano le MANI per non urlare alle scene m… - vitiello_mp4 : @gigi52335676 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto penso sia uno dei migliori film italiani di sem… -