I migliori film horror di critica sociale nella storia del cinema (Di sabato 11 giugno 2022) Da Society a Essi vivono, da Videodrome a The Host passando per The Mist, Cabal, La zona morta, il recente Get Out e la pietra miliare di Romero Zombi, la nostra classifica dei film dell'orrore dedicati alla cruda analisi della società Leggi su wired (Di sabato 11 giugno 2022) Da Society a Essi vivono, da Videodrome a The Host passando per The Mist, Cabal, La zona morta, il recente Get Out e la pietra miliare di Romero Zombi, la nostra classifica deidell'orrore dedicati alla cruda analisi della società

Pubblicità

NiccoColo : @belladinotte23 Uno dei migliori film comici degli ultimi decenni. In originale è ancora meglio (come quasi sempre)… - Deto08691406 : RT @broggi_i: Hustle: uno dei migliori film sul basket che sia mai uscito, quasi ai livelli di Coach Carter #hustle - norofx : Guardatevi subito Hustle uno dei migliori film sul basket mai fatti - Lor3nzoF : @simofons hai mai visto una lista, che siano i migliori film o i Forbes under 30, che non finisca in una schifezza? - Albertofumarol4 : RT @vitiello_mp4: @gigi52335676 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto penso sia uno dei migliori film italiani di sempre ed… -