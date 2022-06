Harry e Meghan Markle, che si sono sentiti emarginati al Giubileo della regina (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo la biografa reale Angela Levin i duchi a Londra, durante i festeggiamenti per i 70 anni sul trono di Elisabetta II, si sono sentiti emarginati dagli augusti parenti (specie da William e Kate): «Erano furiosi, non vedevano l'ora di tornare in America». E infatti sono ripartiti in anticipo… Leggi su vanityfair (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo la biografa reale Angela Levin i duchi a Londra, durante i festeggiamenti per i 70 anni sul trono di Elisabetta II, sidagli augusti parenti (specie da William e Kate): «Erano furiosi, non vedevano l'ora di tornare in America». E infattiripartiti in anticipo…

