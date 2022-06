Guerra Russia-Ucraina, Kiev: incendio in impianto chimico Azot dopo raid russo. Von der Leyen: “Ucraina sulla strada giusta per l’Europa”. Botta e risposta Biden-Zelensky sull’invasione (Di sabato 11 giugno 2022) A Mariupol le forze russe che occupano la città hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere i cadaveri rimasti tra le macerie. Presidente Duma: Russia in "nuovo G8" con la Cina Leggi su lastampa (Di sabato 11 giugno 2022) A Mariupol le forze russe che occupano la città hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere i cadaveri rimasti tra le macerie. Presidente Duma:in "nuovo G8" con la Cina

