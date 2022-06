Guerra Russia-Ucraina, il sindaco di Mariupol: “Mosca demolisce edifici con corpi dentro”. Scontri violenti nel Donbass (Di sabato 11 giugno 2022) L’allarme di Kiev: «Ci servono molte più armi». Zelensky: «Il mondo non distolga l’attenzione da ciò che sta accadendo» Leggi su lastampa (Di sabato 11 giugno 2022) L’allarme di Kiev: «Ci servono molte più armi». Zelensky: «Il mondo non distolga l’attenzione da ciò che sta accadendo»

Pubblicità

VittorioSgarbi : Un’estate da…nababbi. Due esempi: 1000 euro per il noleggio settimanale di una Panda. 400 ero per un ombrellone e d… - amnestyitalia : #Russia L'artista Aleksandra Skochilenko deve essere rilasciata! Firma l'appello ??? - vaticannews_it : #guerra Odiare fa male a sé stessi prima che agli altri. Quando aumentano le parole di odio, cresce il rischio che… - katrin23594597 : RT @marcoz984: Che le sanzioni colpiscano più noi che la Russia è una fake news (filorussa). Noi paghiamo gli effetti della guerra, non del… - wadakashiho : RT @uaworldit: Il fotografo Oleg Oprysko nel suo lavoro ha raffigurato una ragazza con uno zaino a forma di casa come simbolo di milioni di… -