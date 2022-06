Guerra Russia-Ucraina | il sindaco di Mariupol | “Mosca demolisce edifici con corpi dentro” Biden | “Zelensky non mi ascoltò sull’invasione imminente” Kiev | “Scontri feroci nel Donbass”

Pubblicità

VittorioSgarbi : Un’estate da…nababbi. Due esempi: 1000 euro per il noleggio settimanale di una Panda. 400 ero per un ombrellone e d… - amnestyitalia : #Russia L'artista Aleksandra Skochilenko deve essere rilasciata! Firma l'appello ??? - Adnkronos : Enrico #Mentana dice di nuovo no agli ospiti pro #Russia: “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa… - MgraziaT : RT @lanf64: L'arcivescovo di #Kiev: 'La situazione è tragica, la guerra della #Russia è di natura coloniale' Infatti, è accompagnata da om… - alexbottoni : RT @di_reddito: La Russia scatena una guerra, ci procura danni economici ecc ecc e tu, caro intellettuale, finanche avesse ragione Putin, p… -

RaiNews

Non sarebbe meno orribile laalle nostre porte se ad assistervi, da qui, non fosse il consorzio fascio - comunista che con strabiliante naturalezza, e pure con pretesa di incensurabilità, ...Militaristi e siloviki sbraitano contro la decisione di condurre unalimitata, additando il fallimento della prima offensiva a una mancata mobilitazione nazionale ed esigendo che la... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: 108 - Biden: Zelensky non mi ascoltò su invasione imminente - Biden: Zelensky non mi ascoltò su invasione imminente “Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass. La Russia vuole distruggere ogni città, ma l’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto poss ...Logo Dis ROMA - Sono diversi i temi trattati nel bollettino sulla disinformazione russa prodotto dal Dis e desecretato oggi. Fake news sulle armi chimiche ...