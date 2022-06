Guerra in Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Kiev su strada giusta per Europa. Zelensky: Ue blocchi attività banche russe (Di sabato 11 giugno 2022) L’Ucraina torna a chiedere armi contro la Russia, lamentando la carenza di munizioni. I separatisti del Donetsk condannano a morte due combattenti britannici e uno marocchino: Kiev e Londra chiedono il rispetto della Convenzione di Ginevra. Francia pronta intanto “a partecipare a un’operazione” per “sbloccare il porto di Odessa”. Scholz oggi in Bulgaria. La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen a Kiev per fare il punto con Zelensky sulla candidatura dell’Ucraina all’Unione Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 giugno 2022) L’torna a chiedere armi contro la Russia, lamentando la carenza di munizioni. I separatisti del Donetsk condannano a morte due combattenti britannici e uno marocchino:e Londra chiedono il rispetto della Convenzione di Ginevra. Francia pronta intanto “a partecipare a un’operazione” per “sbloccare il porto di Odessa”. Scholz oggi in Bulgaria. La presidente della commissione Ue Ursula von derper fare il punto consulla candidatura dell’all’Unione

Pubblicità

welikeduel : 'Dalla guerra in Ucraina se ne può uscire intanto aiutando i più deboli a difendersi e si dovrà arrivare a un negoz… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei lo strano caso di Vladimir #Putin, che parla a ruota libera su Pietro il Grande, ma ha annull… - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - Toniapatty : RT @vadim07751823: Un collega poco fa : 'Ho appena visto il TG5 , i russi stanno disertando in massa , non vogliono combattere,l'ucraina st… - apogeo2012 : @valy_s @nevrotica9 la guerra è a casa nostra che guerra in Ucraina... ?? ?? -