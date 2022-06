Guerra in Ucraina, Biden: “Zelensky non ci ha dato ascolto” (Di sabato 11 giugno 2022) Washington – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non voleva dare ascolto” agli avvertimenti americani alla vigilia dell’invasione russa del suo paese. A dichiararlo durante un evento di raccolta fondi che si è svolto a Los Angeles, è stato il presidente americano Joe Biden, ricordando che “molti pensavano che io esagerassi” nel lanciare l’allarme su un attacco russo contro l’Ucraina prima che questo iniziasse. “So che molte persone pensavano che stessi esagerando, ma sapevo, e avevamo dati” secondo cui Putin “avrebbe varcato il confine”. “Non c’erano dubbi. E Zelensky non voleva a sentirlo, né molte altre persone”, ha dichiarato. Biden ha poi accusato Putin di “cercare di cancellare la cultura, la nazione” Ucraina. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022) Washington – Il presidente ucraino Volodymyr“non voleva dare” agli avvertimenti americani alla vigilia dell’invasione russa del suo paese. A dichiararlo durante un evento di raccolta fondi che si è svolto a Los Angeles, è stato il presidente americano Joe, ricordando che “molti pensavano che io esagerassi” nel lanciare l’allarme su un attacco russo contro l’prima che questo iniziasse. “So che molte persone pensavano che stessi esagerando, ma sapevo, e avevamo dati” secondo cui Putin “avrebbe varcato il confine”. “Non c’erano dubbi. Enon voleva a sentirlo, né molte altre persone”, ha dichiarato.ha poi accusato Putin di “cercare di cancellare la cultura, la nazione”. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE ...

