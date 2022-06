Guerra in Ucraina, Biden su invasione Russia: «Zelensky non volle ascoltare» (Di sabato 11 giugno 2022) La Guerra in Ucraina viaggia verso i tre mesi di durata. Parlarne è diventata un'amara abitudine, a differenza della percezione che si ebbe lo scorso 24 febbraio. L'Europa riscopriva l'orrore di avere un conflitto in casa dopo decenni, con il coinvolgimento di una superpotenza. Servirono dei giorni per abituarsi a quest'idea, perché nessuno immaginava fosse ancora possibile. Guerra in Ucraina: le parole di Biden Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha, però, rivelato che c'erano elementi per ipotizzare che Mosca avrebbe violato il confine. Una prospettiva a cui il presidente dell'Ucraina Zelensky potrebbe non aver creduto come possibile. Lo si evince da alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente americano l'11 giugno. Secondo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 11 giugno 2022) Lainviaggia verso i tre mesi di durata. Parlarne è diventata un'amara abitudine, a differenza della percezione che si ebbe lo scorso 24 febbraio. L'Europa riscopriva l'orrore di avere un conflitto in casa dopo decenni, con il coinvolgimento di una superpotenza. Servirono dei giorni per abituarsi a quest'idea, perché nessuno immaginava fosse ancora possibile.in: le parole diIl presidente degli Stati Uniti d'America Joeha, però, rivelato che c'erano elementi per ipotizzare che Mosca avrebbe violato il confine. Una prospettiva a cui il presidente dell'potrebbe non aver creduto come possibile. Lo si evince da alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente americano l'11 giugno. Secondo ...

