Guerra al termovalorizzatore: il M5S vuole depotenziare Gualtieri (Di sabato 11 giugno 2022) Contro il termovalorizzatore è pronta a scatenarsi la battaglia degli emendamenti. E non sarà una opposizione solo simbolica e di bandiera: M5S e LeU cercheranno il sostegno dei simpatizzanti anche fuori dal Palazzo e fuori dai social per ostacolare in Parlamento l'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge n° 50 (Ddl Aiuti). Un passaggio cruciale. «Chiederemo che venga individuato un limite ai poteri del Commissario straordinario», anticipa la strategia Antonio Federico, firmatario e capogruppo 5Stelle alla Camera, in Commissione ambiente. L'articolo 13 stabilisce le norme da seguire per «assicurare la gestione dei rifiuti a Roma» in vista del Giubileo 2025. Conferisce al sindaco Gualtieri il potere di bypassare il piano regionale e progettare nuovi impianti. E uno su tutti: il nuovo termovalorizzatore in grado di smaltire 600 ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Contro ilè pronta a scatenarsi la battaglia degli emendamenti. E non sarà una opposizione solo simbolica e di bandiera: M5S e LeU cercheranno il sostegno dei simpatizzanti anche fuori dal Palazzo e fuori dai social per ostacolare in Parlamento l'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge n° 50 (Ddl Aiuti). Un passaggio cruciale. «Chiederemo che venga individuato un limite ai poteri del Commissario straordinario», anticipa la strategia Antonio Federico, firmatario e capogruppo 5Stelle alla Camera, in Commissione ambiente. L'articolo 13 stabilisce le norme da seguire per «assicurare la gestione dei rifiuti a Roma» in vista del Giubileo 2025. Conferisce al sindacoil potere di bypassare il piano regionale e progettare nuovi impianti. E uno su tutti: il nuovoin grado di smaltire 600 ...

tempoweb : #Guerra al #termovalorizzatore di #Roma: il #M5S vuole depotenziare Roberto #Gualtieri #pd #leu #rifiuti #11giugno… - salomone_l : RT @tempoweb: ??SuperMario ha perso i poteri ??Miracolo all’#Ama: malati guariti in un giorno ??#Guerra al termovalorizzatore di #Roma ?? La p… - InvictusNon : RT @tempoweb: ??SuperMario ha perso i poteri ??Miracolo all’#Ama: malati guariti in un giorno ??#Guerra al termovalorizzatore di #Roma ?? La p… - Sbrn65 : RT @tempoweb: ??SuperMario ha perso i poteri ??Miracolo all’#Ama: malati guariti in un giorno ??#Guerra al termovalorizzatore di #Roma ?? La p… - tempoweb : ??SuperMario ha perso i poteri ??Miracolo all’#Ama: malati guariti in un giorno ??#Guerra al termovalorizzatore di… -