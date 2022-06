Governo: Rosato (Iv), 'terreno comune con Azione per creare area Draghi' (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Io identifico quattro terreni su cui lavorare” . Così il presidente di Italia viva Ettore Rosato su 'Il Dubbio' rispondendo alla domanda se esistono terreni comuni su cui lavorare assieme ad Azione per creare la cosiddetta area Draghi. "Il primo è quello della distinzione netta tra assistenzialismo e sviluppo, il secondo è la giustizia, perché la deriva giustizialista a cui abbiamo assistito a sinistra è un segnale pericoloso per il paese -spiega Rosato-. Il terzo è una forte scelta europeista, e su questo, abbiamo visto pericolosi cedimenti sia nella Lega che nel Movimento 5 Stelle. Il quarto naturalmente è una cornice riformista che si ispira e sostiene con forza l'iniziativa del Governo Draghi”. Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Io identifico quattro terreni su cui lavorare” . Così il presidente di Italia viva Ettoresu 'Il Dubbio' rispondendo alla domanda se esistono terreni comuni su cui lavorare assieme adperla cosiddetta. "Il primo è quello della distinzione netta tra assistenzialismo e sviluppo, il secondo è la giustizia, perché la deriva giustizialista a cui abbiamo assistito a sinistra è un segnale pericoloso per il paese -spiega-. Il terzo è una forte scelta europeista, e su questo, abbiamo visto pericolosi cedimenti sia nella Lega che nel Movimento 5 Stelle. Il quarto naturalmente è una cornice riformista che si ispira e sostiene con forza l'iniziativa del”.

