Gli Usa: 'La nostra politica su Taiwan non è cambiata, ma per la Cina non è più vero' (Di sabato 11 giugno 2022) Si combatte in Ucraina ma la sfida delle sfide sta nel Pacifico: l'approccio americano verso Taiwan non è cambiato a differenza di quanto sta facendo la Cina . "Vorrei essere chiaro: rimaniamo ... Leggi su globalist (Di sabato 11 giugno 2022) Si combatte in Ucraina ma la sfida delle sfide sta nel Pacifico: l'approccio americano versonon è cambiato a differenza di quanto sta facendo la. "Vorrei essere chiaro: rimaniamo ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : si fanno sentire sempre più anche sull’Europa (gli Usa al solito sono protetti da un oceano). Tra l’altro, colgo l’… - RaiNews : L'ex presidente Usa: 'Gli ucraini sono uniti in difesa della loro sovranità, ma anche della loro identità democrati… - M5S_Europa : Consiglio d'Europa e #Ocse hanno scritto una lettera a #PritiPatel, chiedendole di non concedere l'estradizione ver… - lorenzodoredor1 : RT @DiegoFusaro: Che sia la volta buona che gli USA paghino per i loro crimini imperialistici? - Kim19190390 : RT @intuslegens: La guerra è voluta da un gruppetto di bastardi che si arricchiscono giocando in borsa e non sopportano che Putin detenga r… -