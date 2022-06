Gli ascolti del venerdì sera: Con il cuore nel nome di Francesco vince la serata (Di sabato 11 giugno 2022) Un venerdì sera parecchio sottotono anche quello del 10 giugno 2022. Gli ascolti sono in pieno “clima estivo” molto bassi su tutte le reti in questo venerdì di giugno. vince la serata, lo show benefico in diretta da Assisi, con Carlo Conti al timone dell’evento. Con il cuore, nel nome di Francesco supera i 2 milioni di spettatori e con il 17 % di share è il programma più visto del prime time. Una serata all’insegna della musica e dello spettacolo, con uno scopo, come sempre, benefico. Meritati quindi gli ascolti per il programma di Rai 1 ha chiaramente, l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla disponibilità di chi dona e anche di chi fa spettacolo. Niente da fare per Canale 5 che, con la serie New ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 giugno 2022) Unparecchio sottotono anche quello del 10 giugno 2022. Glisono in pieno “clima estivo” molto bassi su tutte le reti in questodi giugno.lata, lo show benefico in diretta da Assisi, con Carlo Conti al timone dell’evento. Con il, neldisupera i 2 milioni di spettatori e con il 17 % di share è il programma più visto del prime time. Unata all’insegna della musica e dello spettacolo, con uno scopo, come sempre, benefico. Meritati quindi gliper il programma di Rai 1 ha chiaramente, l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla disponibilità di chi dona e anche di chi fa spettacolo. Niente da fare per Canale 5 che, con la serie New ...

Pubblicità

gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno @DonMatteoRai @donmatteoindir @ninofrassicaoff #TerenceHill @SMontedoroOFC #IlariaSpada e tu… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno @tinto1976 @robertamorise1 @ElisaSilvestrin per gli Ascolti con 1.192.000 12,81% #Camper… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @Unomattina , @massimilianotv @_trampslikeus per gli Ascolti con 697.000 15,77% #UnoMattinaEstate @StefanoColetta2 - gianlu_79 : Complimenti al @Tg1Rai e a @IsabiRomano @seniobonini per gli Ascolti con 793.000 16,86% #Tg1UnoMattina ?????? - fiorenzagia : @whitenoisedept_ Mi sono giusto chiesto ieri *quanto saranno aumenti gli ascolti di Running up that Hill?* direi ch… -