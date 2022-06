Giro d’Italia U23, Alberto Bruttomesso è la prima maglia rosa: sua la vittoria allo sprint nella frazione d’esordio (Di sabato 11 giugno 2022) Si è risolta allo sprint la tappa d’esordio del Giro d’Italia Under 23, rassegna giovanile che si svolge dal lontano 1970. Il traguardo di Argenta premia lo spunto di Alberto Bruttomesso (Zalf Euromobil Fior), bravo a precedere l’olandese Casper Van Uden (Development Team DSM) e il danese Kasper Andersen (Hagens Berman Axeon). Quattro corridori italiani, nello specifico Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Valter Ghigino (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà) ed Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna) hanno animato la frazione sin dai primi colpi di pedale, venendo ripresi intorno al cartello dei meno 50 km all’arrivo. Un instancabile Ansaloni, galvanizzato dalle strade di casa, ha tentato di lanciarsi nuovamente in avanscoperta ma senza ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Si è risoltala tappadelUnder 23, rassegna giovanile che si svolge dal lontano 1970. Il traguardo di Argenta premia lo spunto di(Zalf Euromobil Fior), bravo a precedere l’olandese Casper Van Uden (Development Team DSM) e il danese Kasper Andersen (Hagens Berman Axeon). Quattro corridori italiani, nello specifico Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Valter Ghigino (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà) ed Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna) hanno animato lasin dai primi colpi di pedale, venendo ripresi intorno al cartello dei meno 50 km all’arrivo. Un instancabile Ansaloni, galvanizzato dalle strade di casa, ha tentato di lanciarsi nuovamente in avanscoperta ma senza ...

Pubblicità

CinziaNegrini : RT @ComitatoCentra1: Allertare i servizi segreti per monitorare i social per sapere a quanti italiani sta sul cazzo Draghi è un tantino esa… - uspalletti : RT @ComitatoCentra1: Allertare i servizi segreti per monitorare i social per sapere a quanti italiani sta sul cazzo Draghi è un tantino esa… - carlogladio : RT @ComitatoCentra1: Allertare i servizi segreti per monitorare i social per sapere a quanti italiani sta sul cazzo Draghi è un tantino esa… - kansai74 : RT @ComitatoCentra1: Allertare i servizi segreti per monitorare i social per sapere a quanti italiani sta sul cazzo Draghi è un tantino esa… - xissur3 : RT @ComitatoCentra1: Allertare i servizi segreti per monitorare i social per sapere a quanti italiani sta sul cazzo Draghi è un tantino esa… -