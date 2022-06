Giro del Delfinato 2022, risultati e ordine di arrivo settima tappa: trionfa Verona, Roglic in giallo (Di sabato 11 giugno 2022) La settima tappa del Giro del Delfinato 2022, 134,8 km da Saint-Chaffrey a Vaujany, è stata vinta da Carlos Verona, 29enne della Movistar al primo successo in carriera. Il corridore spagnolo, unico superstite della fuga iniziale, ha preceduto di 13? Primoz Roglic, nuovo leader della generale, che ha sbagliato di poco i tempi e non è riuscito ad andare a riprendere Verona e di 25? Jonas Vingegaard, autore di un lavoro straordinario per il proprio compagno di squadra. IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSA Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E STREAMING risultati settima tappa: Verona ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ladeldel, 134,8 km da Saint-Chaffrey a Vaujany, è stata vinta da Carlos, 29enne della Movistar al primo successo in carriera. Il corridore spagnolo, unico superstite della fuga iniziale, ha preceduto di 13? Primoz, nuovo leader della generale, che ha sbagliato di poco i tempi e non è riuscito ad andare a riprenderee di 25? Jonas Vingegaard, autore di un lavoro straordinario per il proprio compagno di squadra. IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E STREAMING...

