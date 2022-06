Giorgio Luitprandi nuovo presidente della piccola industria di Confindustria Lombardia (Di sabato 11 giugno 2022) Il comitato regionale piccola industria di Confindustria Lombardia ha eletto Giorgio Luitprandi presidente della PI regionale Resterà in carica per il quadriennio 2022-2026 ed è subentrato ad Alvise Biffi giunto al termine del proprio mandato. Luitprandi è amministratore delegato della Edilmatic di Pegognaga (Mantova), azienda di famiglia che dal 1965 progetta e produce sistemi di ancoraggio antisismici destinati all’assemblaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, con mercato domestico ed estero. Nella sua importante esperienza confindustriale è stato associato al Gruppo Giovani industriali di Confindustria Mantova, presidente del Comitato ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 11 giugno 2022) Il comitato regionaledi Confha elettoPI regionale Resterà in carica per il quadriennio 2022-2026 ed è subentrato ad Alvise Biffi giunto al termine del proprio mandato.è amministratore delegatoEdilmatic di Pegognaga (Mantova), azienda di famiglia che dal 1965 progetta e produce sistemi di ancoraggio antisismici destinati all’assemblaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, con mercato domestico ed estero. Nella sua importante esperienza confle è stato associato al Gruppo Giovanili di ConfMantova,del Comitato ...

