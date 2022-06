Gf Vip, Guenda Goria e Mirko Gancitano rivelano i nomi degli ex vipponi che faranno da testimoni al loro matrimonio (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano ormai pochi mesi al matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano. A distanza di un anno dal loro incontro durante una vacanza a Sharm -el – Sheik, in Egitto, la coppia, innamoratissima, convoleranno a nozze con rito religioso, come raccontato dalla figlia di Amedeo Goria a Barbara D’Urso, nel corso di un’ospitata avvenuta ieri a Pomeriggio Cinque. All’interno del contenitore di Canale 5, l’ex vippona ha anche svelato chi sarà la sua testimone di nozze. Un nome e un volto affatto sconosciuti e che hanno tenuto alto (o basso, dipende dai punti di vista!) l’umore nella Casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Delia Duran. Il testimone dello sposo invece sarà Alex Belli, amico fraterno dell’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, condotto ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano ormai pochi mesi aldi. A distanza di un anno dalincontro durante una vacanza a Sharm -el – Sheik, in Egitto, la coppia, innamoratissima, convoleranno a nozze con rito religioso, come raccontato dalla figlia di Amedeoa Barbara D’Urso, nel corso di un’ospitata avvenuta ieri a Pomeriggio Cinque. All’interno del contenitore di Canale 5, l’ex vippona ha anche svelato chi sarà la sua testimone di nozze. Un nome e un volto affatto sconosciuti e che hanno tenuto alto (o basso, dipende dai punti di vista!) l’umore nella Casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Delia Duran. Il testimone dello sposo invece sarà Alex Belli, amico fraterno dell’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, condotto ...

