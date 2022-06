Gf Vip | Francesca De Andrè reagisce alle dichiarazioni di suo padre Cristiano sulle violenze subite | “Vergognoso | che falsità”

(Di sabato 11 giugno 2022) Dopo le rivelazioni della figliaDeha deciso di rompere il silenzio e di prendere una posizione sulla vicenda che ha visto protagonista la ragazza.Deaveva infatti rivelato di aver subitodall’ex fidanzato, condividendo tutto sui social e invitando le tante donne vittime della sua stessa situazione a denunciare. A distanza di qualche settimana ilha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: È un momento difficile per, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che ...

