GF Vip, compleanno triste per Lulù Selassié: “Sto male” (Di sabato 11 giugno 2022) Lulù Selassié non riesce proprio a dimenticare Manuel Bortuzzo. La principessa etiope non riesce a farsi una ragione del fatto che tra lei e il nuotatore conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sia finita per sempre, per volontà del ragazzo, che l’ha anche bloccata su Whatsapp e su tutti i social. GF Vip 6, amore spericolato e in un luogo pubblico per una coppia Non solo nella Casa del Grande Fratello Vip: la passione è alle stelle anche in luoghi dove si rischia di essere scoperti e multati GF Vip 6, Lulù Selassié pensa ancora a Manuel Bortuzzo: “Sono triste” E così, in occasione della festa per i suoi 24 anni, la princess etiope ha fatto sapere a Casa Chi, dove le era stato chiesto come ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 giugno 2022)non riesce proprio a dimenticare Manuel Bortuzzo. La principessa etiope non riesce a farsi una ragione del fatto che tra lei e il nuotatore conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sia finita per sempre, per volontà del ragazzo, che l’ha anche bloccata su Whatsapp e su tutti i social. GF Vip 6, amore spericolato e in un luogo pubblico per una coppia Non solo nella Casa del Grande Fratello Vip: la passione è alle stelle anche in luoghi dove si rischia di essere scoperti e multati GF Vip 6,pensa ancora a Manuel Bortuzzo: “Sono” E così, in occasione della festa per i suoi 24 anni, la princess etiope ha fatto sapere a Casa Chi, dove le era stato chiesto come ...

Pubblicità

VicolodelleNews : #gfvip #fairylu Selvaggia Roma, cosa celano le dure critiche alla festa di compleanno di Lulù Selassié? - Il Vicolo… - pizzaliquirizia : per me c'è qualcosa che non va nei vip che repostano tutte le stories degli auguri di compleanno si benedetta parlo proprio di te - IsaeChia : #GfVip 6, ex vippona commenta le immagini del compleanno di Lulù Selassiè: “Mamma mia, un brivido di tristezza e ma… - blogtivvu : La festa di compleanno di Lulù Selassiè criticata da una ex concorrente del GF Vip: “Manichini e poca verità!”… - blogtivvu : Chi c’era al compleanno di Lulù Selassiè: la princess ha compiuto 24 anni dopo il GF Vip – VIDEO -