Gettoni telefonici rari | ecco quanto valgono oggi

(Di sabato 11 giugno 2022) Il gettone telefonicopuò valere fino a 250 euro per i collezionisti, vediamo quali sono e. Il gettone telefonico è un piccolo oggetto fatto in rame, stagno oppure ottone, che si usava in sostituzione di una moneta per telefonare dalle cabine telefoniche.I primifurono messi in circolazione a partire dai primi anni del Novecento, da alcune compagnie americane ed europee. Nel nostro Paese i primifurono realizzati dalla Stipel, concessionaria telefonica in Piemonte e Lombardia, una delle cinque concessionarie che poi fondendosi crearono la Sip nel lontano 1927, per la Fiera Campionaria di Milano.Questo primo gettone telefonico, di circa 24 mm di diametro, era stato realizzato in una lega fatta con nichel, zinco e ...