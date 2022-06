Genova | investe un 23enne sulle strisce e fugge | arrestato Il giovane è grave al San Martino

(Di sabato 11 giugno 2022) In corso le indagini della sezione Infortunistica della polizia locale per accertare le cause dell'incidente

Un giovane di 23 anni è stato investito da un'auto in via Buozzi, a Genova. È successo nella notte. Il giovane è stato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce. È stato soccorso da un'automedica del 118 e trasportato in codice rosso al San Martino. L'incidente è avvenuto verso le quattro. In corso le indagini della sezione Infortunistica della polizia locale per accertare le cause dell'incidente. Il conducente è stato fermato poco dopo ed è risultato ubriaco.