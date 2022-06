Genova, incendio in un deposito di vernici dentro Fincantieri [FOTO] (Di sabato 11 giugno 2022) Genova – Un incendio è scoppiato presso lo stabilimento Fincantieri a Sestri Ponente (Genova) coinvolgendo un container utilizzato come deposito di vernici. I vigili del fuoco spiegano che si è sviluppata “una altissima colonna di fumo nero visibile anche da molto distante”. Il rapido intervento delle squadre provenienti dal distaccamento di Multedo, della sede centrale e del servizio portuale con l’unità navale 1173, ha consentito un veloce spegnimento delle fiamme. In corso le operazioni di messa in sicurezza. L'articolo Genova, incendio in un deposito di vernici dentro Fincantieri FOTO L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022)– Unè scoppiato presso lo stabilimentoa Sestri Ponente () coinvolgendo un container utilizzato comedi. I vigili del fuoco spiegano che si è sviluppata “una altissima colonna di fumo nero visibile anche da molto distante”. Il rapido intervento delle squadre provenienti dal distaccamento di Multedo, della sede centrale e del servizio portuale con l’unità navale 1173, ha consentito un veloce spegnimento delle fiamme. In corso le operazioni di messa in sicurezza. L'articoloin undiL'Opinionista.

