Gelmini: l'autonomia serve anche al Mezzogiorno. Supereremo la spesa storica ma si eviti di bloccare tutto (Di sabato 11 giugno 2022) Però occorrerebbe maggiore attenzione per la concretezza della proposta, invece leggo che si sta diffondendo un tale pregiudizio nel Mezzogiorno che, secondo me, non va bene, e questo lo ritengo un ... Leggi su corrieredelmezzogiorno.corriere (Di sabato 11 giugno 2022) Però occorrerebbe maggiore attenzione per la concretezza della proposta, invece leggo che si sta diffondendo un tale pregiudizio nelche, secondo me, non va bene, e questo lo ritengo un ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La Gelmini vuole far approvare dal governo la legge sull’autonomia differenziata. Una sorta di “secessione dei ricc… - corrmezzogiorno : #Napoli Gelmini: «L’autonomia aiuta anche il Sud» - GianfPiccirillo : De Luca dice No all’autonomia differenziata - fabriziogorell1 : Autonomia differenziata, la Cgil chiede un incontro urgente alla ministra Gelmini - ProDocente : Autonomia differenziata: alle Regioni maggiori poteri in materia di istruzione con il disegno di legge Gelmini -