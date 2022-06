Gazzetta | Mertens-Roma | si potrebbe chiudere a 3 | 5 milioni l’anno con opzione sul secondo anno

(Di sabato 11 giugno 2022) Anche ladello Sport, come il Corriere, si sofferma sulla trattativa trae la. Il club giallorosso riflette sull’età del belga, che, però,essere un vero e proprio jolly nella squadra di Mourinho. “Ovvio però che a Trigoria si voglia valutare bene una scelta del genere. Il valore dinon è in discussione, ma a suscitare delle perplessità sono i 35 anni già compiuti. Occhio, però, perché la carta d’identitàparadossalmente rappresentare anche un vantaggio. In presenza di un giocatore fisicamente integro, infatti, lo Special Oneavere una gestione mirata, che dia vetrina al belga nei momenti che contano davvero, oppure quando occorre sparigliare i giochi nelle gare difficili. Insomma,...

... giornalista per Ladello Sport, ha parlato dello stato d'animo della tifoseria azzurra ai ... " Il Napoli sta perdendo elementi importanti [come Insigne, e probabilmente anche, ...Come vi abbiamo già raccontato ieri c'è distanza tra Napoli e Dries Mertens per il rinnovo di contratto. C'è freddezza tra Napoli e Dries Mertens: i ...Gianluca Gaetano ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport una lunga intervista. Tanti i temi toccati, tra cui anche il suo "tiraggiro" ...