Pubblicità

PugliaStream : Gazebo vip a mille euro al giorno in spiaggia a Pescoluse, parla il titolare: «I servizi fanno la differenza» -

leggo.it

Dall'altra parte c'è il vortice di polemiche in cui è finito il lido di Pescoluse (marina di Salve) che propone ilper mille euro al giorno. La replica del responsabile del lido E proprio ...Dall'altra parte c'è il vortice di polemiche in cui è finito il lido di Pescoluse (marina di Salve) che propone ilper mille euro al giorno. ... Gazebo vip a mille euro al giorno nel Salento, il titolare spiega: «Su TripAdvisor abbiamo recensioni positive Il caro ombrelloni tiene banco tra i temi più dibattuti nel Salento. Sono le settimane in cui si definiscono le vacanze e si effettuano le prenotazioni. Così, più ...Niente famiglia alle nozze di Britney, la cantante ha dato un taglio netto con i suoi aguzzini, specie suo padre, che sarà processato per reati federali.