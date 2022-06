Gay Pride: delegazione Pd alla manifestazione a Roma (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - Una delegazione del Partito democratico sta prendendo parte al Pride di Roma, la manifestazione che prende il via da piazza della Repubblica per poi snodarsi tra le vie del centro. Tra i presenti i deputati dem Cecilia D'Elia, Matteo Orfini e Andrea Casu, schierati dietro uno striscione con scritto 'Siamo qui per il diritto di essere chi siamo' oltre a quello del Pd. Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022), 11 giu (Adnkronos) - Unadel Partito democratico sta prendendo parte aldi, lache prende il via da piazza della Repubblica per poi snodarsi tra le vie del centro. Tra i presenti i deputati dem Cecilia D'Elia, Matteo Orfini e Andrea Casu, schierati dietro uno striscione con scritto 'Siamo qui per il diritto di essere chi siamo' oltre a quello del Pd.

Pubblicità

AlexBazzaro : Quindi i partecipanti al gay pride che rivendicano la “Madonna a seni nudi” in nome della libertà di espressione so… - Avvenire_Nei : E se anche al Gay pride si imparasse a chieder scusa - StigmabaseF : Gay pride a Roma: dopo due anni di silenzio torna la manifestazione per i diritti Lgbt: Madrina dell'iniziativa, El… - IlZebraapois : Diritti umani:'domani il Gay Pride torna a fare rumore'. QuotidianoNazionale Basta che non scassino i timpani!!!!!! - jts4t3r : Mi sono spoilerato una delle uscire di drita2 perché era su un carro pe rol gay pride ?? -