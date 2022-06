Gatti è l’ottavo debuttante del nuovo ciclo di Mancini

(Di sabato 11 giugno 2022) Continua la rivoluzione di: contro l’Inghilterra ha debuttato Federico, ottavo deldel C.T. Questa sera tocca Federico. Il difensore del Frosinone, ma di proprietà della Juventus, ha debuttato nella partita contro l‘Inghilterra di Nations League, partendo dal primo minuto. Si tratta deldebutto deldi; i precedenti sette sono: Frattesi, Gnonto, Pobega, Dimarco, Samuele Ricci, Zerbin e Cancellieri, con Scalvini, Luiz Felipe ed Esposito che possono entrare oggi a gara in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

