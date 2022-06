Gara 2 finale scudetto Basket Serie A 2022: Bologna pareggia la serie (Di sabato 11 giugno 2022) La Virtus Bologna si riscatta subito vincendo la Gara 2 finale scudetto Basket serie A. Alla Segafredo Arena, i campioni d’Italia superano l’Olimpia Milano 75-68 e pareggiano la serie grazie ad un super Shenghelia autore di 22 punti. Ora doppio confronto al Forum. Gara 2 finale scudetto Basket serie A 2022: cosa è accaduto? Bologna si rimette in corsa e non fallisce Gara 2. Eppure i padroni di casa partono male chiudendo il primo quarto in svantaggio (23-17), ma nel secondo Belinelli si trascina sulle spalle i suoi annullando il divario. Si va, infatti, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) La Virtussi riscatta subito vincendo laA. Alla Segafredo Arena, i campioni d’Italia superano l’Olimpia Milano 75-68 eno lagrazie ad un super Shenghelia autore di 22 punti. Ora doppio confronto al Forum.: cosa è accaduto?si rimette in corsa e non fallisce2. Eppure i padroni di casa partono male chiudendo il primo quarto in svantaggio (23-17), ma nel secondo Belinelli si trascina sulle spalle i suoi annullando il divario. Si va, infatti, ...

