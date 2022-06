Gabriel è il nuovo portiere del Torino, Pellegri verso il riscatto (Di sabato 11 giugno 2022) Entra nel vivo il calciomercato del Torino con due importanti operazioni in difesa e in attacco. Per il primo reparto, Gabriel è il nuovo portiere , mentre per quello offensivo è vicino il riscatto di Pellegri. Gabriel è il nuovo portiere del Torino: Milinkovic-Savic verso la cessione? L’ arrivo dell’estremo difensore dal Lecce a parametro zero comporterà la cessione di Milinkovic-Savic. L’ormai ex numero 1 granata è reduce da una stagione in chiaroscuro che gli ha fatto perdere la titolarità a beneficio di Berisha. La dirigenza del Toro è difatti già al lavoro per trovare una sistemazione gradita al giocatore. Pellegri sarà riscattato La trattativa è entrata nella fase ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Entra nel vivo il calciomercato delcon due importanti operazioni in difesa e in attacco. Per il primo reparto,è il, mentre per quello offensivo è vicino ildiè ildel: Milinkovic-Savicla cessione? L’ arrivo dell’estremo difensore dal Lecce a parametro zero comporterà la cessione di Milinkovic-Savic. L’ormai ex numero 1 granata è reduce da una stagione in chiaroscuro che gli ha fatto perdere la titolarità a beneficio di Berisha. La dirigenza del Toro è difatti già al lavoro per trovare una sistemazione gradita al giocatore.sarà riscattato La trattativa è entrata nella fase ...

