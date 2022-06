Francia, Kantè e Lucas Hernandez lasciano il ritiro della Nazionale (Di sabato 11 giugno 2022) N’Golo Kantè e Lucas Hernandez hanno lasciato il ritiro della Francia di Deschamps, per via di alcuni problemi fisici accusati in queste ultime ore. Il centrocampista ha un dolore al ginocchio, mentre il difensore è alle prese con un fastidio muscolare, oltre ad aspettare la nascita di un proprio figlio in questi giorni. Entrambi dunque salteranno l’ impegno in Nations League contro la Croazia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) N’Golohanno lasciato ildi Deschamps, per via di alcuni problemi fisici accusati in queste ultime ore. Il centrocampista ha un dolore al ginocchio, mentre il difensore è alle prese con un fastidio muscolare, oltre ad aspettare la nascita di un proprio figlio in questi giorni. Entrambi dunque salteranno l’ impegno in Nations League contro la Croazia. SportFace.

