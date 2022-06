Pubblicità

...a tutti nell'ottavo appuntamento del Mondiale di1. In prima fila, accanto al pilota monegasco, partirà Sergio Perez con la Red Bull. In seconda fila Max Verstappen e l'altro...Charles Leclerc partirà in pole position nel gran premio dell'Azerbaigian, ottava prova del mondiale diuno in programma domani. Con il tempo di 1' 41"359 il monegasco della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez . Terzo tempo e seconda fila per Max Verstappen , quarto tempo per la ... Formula 1, il ferrarista Leclerc strappa la pole position a Baku. Quarto tempo per Sainz Charles Leclerc partirà in pole position nel gran premio dell’Azerbaigian, ottava prova del mondiale di formula uno in programma domani. Con il tempo di 1' ...Sesta pole stagionale per Charles Leclerc, che ha conquistato la prima posizione nella griglia del Gran Premio di Baku in Azerbaijan. Per il ferrarista è anche l'ottava prima fila in ...