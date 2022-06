"Fonti ucraine dicono che...": Cabras, complotto estremo. E Roncone perde il controllo: gelo in studio | Video (Di sabato 11 giugno 2022) «Cioè, noi alle 11 e tre quarti siamo qua in un talk a ragionare e rispondere sul fatto che la Polonia possa invadere l'Ucraina. Abbia pazienza, è surreale». Forse ha ragione Fabrizio Roncone: l'unica cosa da fare, di fronte alle sparate complottiste di Pino Cabras e compagnia, è derubricare il tutto a boutade, più o meno piacevole perdita di tempo. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, il deputato di Alternativa, eletto nel 2018 con il Movimento 5 Stelle e poi espulso, regala una perla sulla guerra che sembra provenire direttamente dalla sacra fonte del compianto Giulietto Chiesa, il filo-sovietico re di tutti i dietrologi italiani. «Lo dicono le classi dirigenti ucraine - assicura Cabras -, stanno stipulando con la Polonia. Hanno ceduto tutte le loro informazioni fiscali alla Polonia. Che cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) «Cioè, noi alle 11 e tre quarti siamo qua in un talk a ragionare e rispondere sul fatto che la Polonia possa invadere l'Ucraina. Abbia pazienza, è surreale». Forse ha ragione Fabrizio: l'unica cosa da fare, di fronte alle sparate complottiste di Pinoe compagnia, è derubricare il tutto a boutade, più o meno piacevole perdita di tempo. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, il deputato di Alternativa, eletto nel 2018 con il Movimento 5 Stelle e poi espulso, regala una perla sulla guerra che sembra provenire direttamente dalla sacra fonte del compianto Giulietto Chiesa, il filo-sovietico re di tutti i dietrologi italiani. «Lole classi dirigenti- assicura-, stanno stipulando con la Polonia. Hanno ceduto tutte le loro informazioni fiscali alla Polonia. Che cosa ...

Pubblicità

OrtisDante1265 : @Smith4018 @a_lambardi @DonbassItalia Non ha saputo comunque rispondermi sul video postato da lui stesso e, ovviame… - Erminio66384249 : @micia274 @Nicole190820971 @WakanTanka500 @GiovaQuez 'I documenti, di cui non è stato possibile verificare l'autent… - Carla15_50_05 : @ilgiornale Ah beh, fonti ucraine, ormai un mantra?? - MakeDavero : @valy_s Da fonti ucraine avevo letto che i bimbi portati oltre confine russo erano oltre 200.000. - VladNitup : @MediasetTgcom24 'fonti occidentali' hai detto tutto, balle per scemi, como l''evacuazione' di Azovstal, e le 'contraofesive' ucraine -