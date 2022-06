Fiorentina | Odriozola | “Italiano mi ha dato praticamente tutto”

(Di sabato 11 giugno 2022)- Ha rilasciato una grande intervista il terzino delladove ha fatto davvero presente il grande lavoro svolto dal mister. LE SUE PAROLE “Ho sempre ammirato Firenze come città. Quando è iniziata la pandemia, più o meno a marzo 2020, giocavo al Bayern Monaco. Avevamo quattro giorni liberi e io avevo bisogno di staccare, anche per quello che stava capitando. Avevo deciso di venire a Firenze quattro giorni, a fare un giro per la città. Poi il Covid ha limitato le nostre vite”. A Firenze però poi ha giocato. “E ho avuto la conferma di quello che pensavo. Questa città è unica. Nei giorni in cui era uscito il mio nome sui giornali, ho iniziato a ricevere messaggi sui social. Ancora erano solo voci eppure i tifosi viola già mi scrivevano. Ho pensato ‘Wow, devo andare lì'”. Com’è stato ...

