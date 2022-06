Fiorentina, Di Marzio: “Grillitsch sempre più vicino ai toscani: i dettagli” (Di sabato 11 giugno 2022) Fiorentina Grillitsch DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, su Florian Grillitsch sempre più vicino alla Fiorentina. Ecco quanto affermato. “Florian Grillitsch si avvicina alla Fiorentina. Tra il club e Kristian Bereit, agente del giocatore, è previsto un nuovo incontro nella giornata di domani, sabato 11 giugno, per chiudere definitivamente l’affare e portare l’austriaco in viola. L’agente di Grillitsch è arrivato in Italia oggi e rimarrà a Firenze domani per portare avanti la trattativa. L’austriaco è stato individuato dalla dirigenza della Fiorentina come l’uomo ideale ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, su Florianpiùalla. Ecco quanto affermato. “Floriansi avvicina alla. Tra il club e Kristian Bereit, agente del giocatore, è previsto un nuovo incontro nella giornata di domani, sabato 11 giugno, per chiudere definitivamente l’affare e portare l’austriaco in viola. L’agente diè arrivato in Italia oggi e rimarrà a Firenze domani per portare avanti la trattativa. L’austriaco è stato individuato dalla dirigenza dellacome l’uomo ideale ...

