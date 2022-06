Finali NBA, Steph Curry da impazzire: Golden State sbanca il Garden e impatta la serie sul 2 - 2 (Di sabato 11 giugno 2022) Uno Stephen Curry scatenato e a dir poco clamoroso trascina Golden State verso il 2 - 2 complessivo nella serie delle 'Finals' del campionato Nba di basket. In Gara - 4, andata in scena nella notte ... Leggi su leggo (Di sabato 11 giugno 2022) Unoenscatenato e a dir poco clamoroso trascinaverso il 2 - 2 complessivo nelladelle 'Finals' del campionato Nba di basket. In Gara - 4, andata in scena nella notte ...

