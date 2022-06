Filocinesi e anti-italiani Letta e Pd sotto tiro dopo il voto in Europa

Pubblicità

CordioliMirco : RT @Gitro77: «Perché tra essere russofobi o filorussi, sinofobi o filocinesi, anti-atlantisti o atlantisti, esiste anche l'essere filoitali… - llevaj : RT @Gitro77: «Perché tra essere russofobi o filorussi, sinofobi o filocinesi, anti-atlantisti o atlantisti, esiste anche l'essere filoitali… - Arena_Anto : RT @Gitro77: «Perché tra essere russofobi o filorussi, sinofobi o filocinesi, anti-atlantisti o atlantisti, esiste anche l'essere filoitali… - Gitro77 : «Perché tra essere russofobi o filorussi, sinofobi o filocinesi, anti-atlantisti o atlantisti, esiste anche l'esser… -

ISPI

...caro all'ex presidente Bce per ritornare ad essere attratti dalle sirene filorusse ee ... Nord Irlanda, Uk sfida l'Ue Mara Carfagna è l'- Meloni Che peraltro non è vista di buon occhio ...... e ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni, facendo entrare dalla Cina ... E così vediamo i nostri ()eroi puntare sul " remain " in occasione del referendum sulla Brexit ... Taiwan: il partito nazionalista rafforza il legame con gli USA