Fascia tricolore, Mastella risponde a Miceli: “Solo in Paupasia esistono oppositori così” (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Clemente Mastella risponde alla dura nota del consigliere di opposizione, Angelo Miceli, che nel primo pomeriggio lo aveva accusato di aver sborsato 700 euro per l’acquisto di una nuova Fascia tricolore: “In modo davvero ridicolo un esponente della opposizione lamenta che la Fascia tricolore comprata di recente costi 700 euro – dice Mastella -. Premesso che la Fascia non è mia personale ma proprietà del Comune e quella in uso era usurata, debbo dire che Solo in Paupasia esistono simili oppositori. La Fascia è utilizzata da tutti, anche dai consiglieri, nell’esercizio di funzioni istituzionali. Per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Clementealla dura nota del consigliere di opposizione, Angelo, che nel primo pomeriggio lo aveva accusato di aver sborsato 700 euro per l’acquisto di una nuova: “In modo davvero ridicolo un esponente della opposizione lamenta che lacomprata di recente costi 700 euro – dice-. Premesso che lanon è mia personale ma proprietà del Comune e quella in uso era usurata, debbo dire cheinsimili. Laè utilizzata da tutti, anche dai consiglieri, nell’esercizio di funzioni istituzionali. Per ...

