Fabrizio Corona attende le nozze | nel frattempo si dà alla musica

Leggi su 361magazine

(Di sabato 11 giugno 2022) In attesa del matrimonio, l’ex “re dei paparazzi” torna libero e si dà: domenica saràconsolle del bagno Anna 95 di Cervia Il ciclonetorna sulla riviera romagnola. Il “re dei paparazzi”, uno dei personaggi più controversi dello showbiz, sarà la guest-star domenica 12 giugno (dalle ore 18) de La Terrazza Pub Restaurant del bagno Anna (95) sulla spiaggia di Pinarella di Cervia.– che sta per sposarsi con la modella Sara Barbieri e che negli ultimi tempi si è reinventato dj-producer – sarà il protagonista di un coinvolgente dj-set che, durante l’aperitivo “stand-up”, proporrà le più frizzanti hit del momento. Pochi giorni fa, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ha ottenuto la ...