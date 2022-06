Fabio Turchi-Riakporhe oggi: orario, tv, programma, streaming Preliminare Mondiale IBF (Di sabato 11 giugno 2022) Fabio Turchi contro Richard Riakporhe. Scenario: Wembley Arena. Ragione: Preliminare (spesso dichiarato come semifinale) del Mondiale cruiser per la sigla IBF. Tutto in una notte per una delle più importanti speranze d’Italia in termini di boxe, che stavolta si andrà a seguire lontano dai nostri confini. Questa sera Turchi metterà in campo tutto il talento di cui è a disposizione per provare, soprattutto dalla corta distanza, a togliere riferimenti all’uomo che è stato ribattezzato “The Midnight Train”, il Treno di Mezzanotte. Certo, non sarà al cambio dei giorni che si chiuderà il combattimento, però in tanti sperano che lo “Stone Crusher” tricolore possa quantomeno mettere qualche grattacapo negli ingranaggi di Riakporhe e dimostrare che i bookmakers non sono poi ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)contro Richard. Scenario: Wembley Arena. Ragione:(spesso dichiarato come semifinale) delcruiser per la sigla IBF. Tutto in una notte per una delle più importanti speranze d’Italia in termini di boxe, che stavolta si andrà a seguire lontano dai nostri confini. Questa serametterà in campo tutto il talento di cui è a disposizione per provare, soprattutto dalla corta distanza, a togliere riferimenti all’uomo che è stato ribattezzato “The Midnight Train”, il Treno di Mezzanotte. Certo, non sarà al cambio dei giorni che si chiuderà il combattimento, però in tanti sperano che lo “Stone Crusher” tricolore possa quantomeno mettere qualche grattacapo negli ingranaggi die dimostrare che i bookmakers non sono poi ...

fight_shield : Ecco come poter seguire in diretta #RiakporheTurchi domani sera! #TSOS // #FIGHT // #BOXE - zazoomblog : Boxe: Fabio Turchi e Richard Riakporhe in cerca del pass per la sfida al Mondiale cruiser IBF - #Boxe: #Fabio… - FedPugilistica : ?????? LONDON BOXING NIGHT ??Peso Ufficiale ?? - People1917 : @valibona44 @zeropregi Possiamo finalmente svelare al mondo intero la vera identità di @valibona44: è Fabio Turchi.… - FedPugilistica : ?????? LONDO BOXING NIGHT ?? REPORT CONFERENZA STAMPA ?? -