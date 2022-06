F1, Mick Schumacher: “Frustrante non avere la possibilità di fare il giro finale, avevamo un buon potenziale” (Di sabato 11 giugno 2022) Ultima posizione in griglia e peggior qualifica stagionale per Mick Schumacher, protagonista di un sabato disastroso in quel di Baku anche a causa di un pizzico di sfortuna con le bandiere gialle e con la bandiera rossa provocata dall’incidente di Lance Stroll alla fine del Q1. “Sapevamo che i distacchi sarebbero stati molto stretti, quindi è Frustrante non avere la possibilità di fare il giro finale, perché secondo me avevamo un buon potenziale“, dichiara il tedesco della Haas al sito ufficiale del team americano al termine delle prove ufficiali in Azerbaijan. “Ero dietro a Stroll quando ha commesso l’errore e quello mi è costato il tentativo, quindi il mio primo time-attack è stato di fatto quello ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Ultima posizione in griglia e peggior qualifica stagionale per, protagonista di un sabato disastroso in quel di Baku anche a causa di un pizzico di sfortuna con le bandiere gialle e con la bandiera rossa provocata dall’incidente di Lance Stroll alla fine del Q1. “Sapevamo che i distacchi sarebbero stati molto stretti, quindi ènonladiil, perché secondo meun“, dichiara il tedesco della Haas al sito ufficiale del team americano al termine delle prove ufficiali in Azerbaijan. “Ero dietro a Stroll quando ha commesso l’errore e quello mi è costato il tentativo, quindi il mio primo time-attack è stato di fatto quello ...

