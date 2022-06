Pubblicità

TV7Benevento : F1: l'amara ironia di Toto Wolff, 'possiamo vincere se le prime 4 macchine si ritirano' - - FrancescoPonzin : RT @CandGianni: @StefanoBerto83 Scagionati definitivamente i cani, gli ovetti e le pizze surgelate. Scusate l'amara ironia ma si era letto… - xulnet : @GustavoMichele6 Con l'amara ironia che morendo farà risparmiare all'ASL quella cifra molte volte. Infamità. - fortnardelli : Suppongo che con una sorta di amara ironia, il signor Aslin sarebbe in una posizione migliore oggi se il Regno Unit… - CandGianni : @StefanoBerto83 Scagionati definitivamente i cani, gli ovetti e le pizze surgelate. Scusate l'amara ironia ma si era letto anche questo. -

Il Sannio Quotidiano

E poi, purtroppo, il nocciolo della sua scoperta, che lo stesso Catania commenta trae sconforto: 'Certo che adesso i lavori li fanno proprio bene. Queste sono le nuove paratie sul ...Chissà, forse viene messo in conto che in distretti giudiziari come la Calabria è normale che vi siano situazioni di questo genere ', chiosa Forgione con. In verità, secondo Domenico ... F1: l'amara ironia di Toto Wolff, 'possiamo vincere se le prime 4 macchine si ritirano' Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - “Possiamo puntare alla vittoria se le prime quattro macchine si ritireranno...". Lo dice con un sorriso amaro il team principal della Mercedes Toto Wolff dopo le qualific ...Innanzitutto, merito a chi ha segnalato: Giuseppe Catania, comasco che conosce come le sue tasche tutta la zona di Sant’Agostino e viale Geno. E poi, purtroppo, il nocciolo della sua scoperta, che lo ...