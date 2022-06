F1 | Charles Leclerc | “Nel secondo tentativo del Q3 ho davvero dato tutto | domani gestione gomme decisiva”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022)non smette di stupire al sabato e non può che festeggiare dopo aver centrato la pole position anche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku il monegasco ha sfogato tutta la rabbia di Montecarlo andando a stampare un tempo clamoroso (1:41.359) andando a precedere Sergio Perez, Max Verstappen e Carlo Sainz. Quindicesima pole position in carriera per il monegasco (ottava prima fila consecutiva, un risultato che mancava dai tempi di Michael Schumacher tra 2002 e 2003), la numero sei di questa annata, e la conferma che la sua F1-75 nonostante parecchio porpoising nel T3, non ha nulla da invidiare alle Red Bull, che partivano come favorite in questo weekend sulle sponde del Mar Caspio.sarà rimesso in palio in una gara ...