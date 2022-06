Esami di maturità e mascherine: possibili novità in arrivo? (Di sabato 11 giugno 2022) «Gli Esami di maturità devono svolgersi senza mascherina». La frase proviene dalle dichiarazioni che Andrea Costa ha rilasciato al Corriere della Sera. Parole che anticipano quelle che potrebbero essere le prossime mosse del governo, in base a quanto evidenziato dallo stesso sottosegretario alla Salute. Già il 15 giugno il nuovo decreto? Costa ha parlato, in particolare, di una questione di «coerenza e responsabilità». Ha manifestato fiducia rispetto alla possibilità nel prossimo consiglio dei ministri sia approvato «un brevissimo decreto» che «dispenderà gli studenti» dall'obbligo di mascherine. Un provvedimento che, in vista degli Esami di maturità, eviterebbe ai maturandi di dover indossare il dispositivo di protezione personale in classe. Un obbligo che, secondo Costa, «non ha ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 11 giugno 2022) «Glididevono svolgersi senza mascherina». La frase proviene dalle dichiarazioni che Andrea Costa ha rilasciato al Corriere della Sera. Parole che anticipano quelle che potrebbero essere le prossime mosse del governo, in base a quanto evidenziato dallo stesso sottosegretario alla Salute. Già il 15 giugno il nuovo decreto? Costa ha parlato, in particolare, di una questione di «coerenza e responsabilità». Ha manifestato fiducia rispetto allatà nel prossimo consiglio dei ministri sia approvato «un brevissimo decreto» che «dispenderà gli studenti» dall'obbligo di. Un provvedimento che, in vista deglidi, eviterebbe ai maturandi di dover indossare il dispositivo di protezione personale in classe. Un obbligo che, secondo Costa, «non ha ...

