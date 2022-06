Eriksen, Manchester United e Tottenham piombano sul fantasista danese (Di sabato 11 giugno 2022) Christian Eriksen da quando è tornato con il Brentford ha dimostrato di essere un giocatore ancora decisivo. È di ultime ore la notizia dell’interesse di due top club inglesi. Attualmente il centrocampista è impegnato con la maglia della Danimarca nelle gare di Nations League. Nella partita contro l’Austria, l’ex calciatore dell’Inter ha dato prova di essere ancora un giocatore decisivo ed in grado di ideare pennellate di incredibile fattura. Premier League: Eriksen è richiesto da Tottenham e Manchester United Sono Tottenham e Manchester United i due club interessati alle prestazioni del centrocampista danese. Lo riporta Sky Sports UK in un articolo nel quale si spiegano le possibili strategie delle squadre allenate da Conte e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Christianda quando è tornato con il Brentford ha dimostrato di essere un giocatore ancora decisivo. È di ultime ore la notizia dell’interesse di due top club inglesi. Attualmente il centrocampista è impegnato con la maglia della Danimarca nelle gare di Nations League. Nella partita contro l’Austria, l’ex calciatore dell’Inter ha dato prova di essere ancora un giocatore decisivo ed in grado di ideare pennellate di incredibile fattura. Premier League:è richiesto daSonoi due club interessati alle prestazioni del centrocampista. Lo riporta Sky Sports UK in un articolo nel quale si spiegano le possibili strategie delle squadre allenate da Conte e ...

Pubblicità

SportPesa_IT : Manchester United si prepara per la nuova stagione. L'obiettivo di Ten Hag è Eriksen. #calciomercato - FcInterNewsit : Sky Sports UK - Futuro in Premier per Eriksen: l'ex Inter è nel mirino di Tottenham e Manchester United - fisco24_info : Su Eriksen il Tottenham e il Manchester United: Emissari dei due club lo hanno osservato in Austria-Danimarca - CORNERNEWS24 : #Calcio - Su Eriksen il Tottenham e il Manchester United Emissari dei due club lo hanno osservato in Austria-Danimarca - CalcioPillole : L'avvenire di #Eriksen sarà ancora in #PremierLeague: è lotta aperta fra tre squadre. -