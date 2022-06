Era giunto in Italia con la mamma per sfuggire alla guerra, 15enne ucraino lavorava al nero (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ fuggito dalla guerra giungendo in Italia con la mamma, dove sono stati accolti da una zia. Ma un 15enne ucraino è finito a lavorare, senza contratto, in un cantiere edile. Lo hanno scoperto a Casoria (Napoli) dove i carabinieri della locale caserma e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, stanno svolgendo controlli straordinari proprio per contrastare manodopera in nero e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. In un cantiere, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato quattro lavoratori, tre dei quali senza contratto e tra questi anche il 15enne ucraino. I carabinieri hanno poi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ fuggito dgiungendo incon la, dove sono stati accolti da una zia. Ma unè finito a lavorare, senza contratto, in un cantiere edile. Lo hanno scoperto a Casoria (Napoli) dove i carabinieri della locale caserma e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, stanno svolgendo controlli straordinari proprio per contrastare manodopera ine garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. In un cantiere, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato quattro lavoratori, tre dei quali senza contratto e tra questi anche il. I carabinieri hanno poi ...

