Elicottero disperso tra Emilia-Romagna e Toscana | il pilota dell’Aeronautica | “Abbiamo trovato tutto bruciato”

(Di sabato 11 giugno 2022) I soccorritori hanno ri, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell’: ilveneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia. La zona del ritrovamento sull’Appennino tosco-no è stata immediatamente posta sotto sequestro. L’si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1922 metri d’altitudine, a due chilometri dal rifugio Segheria. L’Aeronautica militare fa saper evia Twitter che a ritrovare i rottami tra il Rifugio Battisti e la località Segheria e a segnalare la posizione per l’invio delle squadre dei soccorsi è stato un HH139 del 15esimo Stormo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.