Elezioni Gaeta 2022 | chi sono i candidati a Sindaco | le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 giugno 2022), è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra pochissime ore, infatti, i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Cosmo Mitrano che sta portando a termine la legislatura.siper ledi giugno Lein programma aper domenica 12 giugno. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo. Per i centri con più di ...