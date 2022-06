Elezioni Comunali: 18 candidati “impresentabili”, da Gorizia a Palermo (Di sabato 11 giugno 2022) Una dozzina e mezzo di candidati "impresentabili", 18 nomi nelle liste, da Barletta a Palermo, da Gorizia a Ciampino, alla provincia di Cosenza. Il responso della commissione parlamentare Antimafia dopo i controlli in Tribunali e Corti d'appello dell'intera Penisola è netto, chiaro. "Il numero indicato è il frutto delle verifiche effettuate grazie alle prescrizioni del codice etico che questa Commissione si è dato nel rispetto degli elettori. Voglio ricordare - ha precisato il presidente Nicola Morra - che questo codice di autoregolamentazione è stato votato da tutta la Commissione ed è rappresentativo di tutti i partiti che l'hanno scritto e votato"."Certo, ci saremmo aspettati ben più collaborazione dai partiti che - ha lamentato Morra - non hanno facilitato queste verifiche, in quanto avrebbero potuto inviare prima ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Una dozzina e mezzo di", 18 nomi nelle liste, da Barletta a, daa Ciampino, alla provincia di Cosenza. Il responso della commissione parlamentare Antimafia dopo i controlli in Tribunali e Corti d'appello dell'intera Penisola è netto, chiaro. "Il numero indicato è il frutto delle verifiche effettuate grazie alle prescrizioni del codice etico che questa Commissione si è dato nel rispetto degli elettori. Voglio ricordare - ha precisato il presidente Nicola Morra - che questo codice di autoregolamentazione è stato votato da tutta la Commissione ed è rappresentativo di tutti i partiti che l'hanno scritto e votato"."Certo, ci saremmo aspettati ben più collaborazione dai partiti che - ha lamentato Morra - non hanno facilitato queste verifiche, in quanto avrebbero potuto inviare prima ...

