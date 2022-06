Elezioni amministrative | tutti i paesi al voto | candidati e interviste

(Di sabato 11 giugno 2022) Domenica 12 giugno 17 comuni bergamaschi sono chiamati ad eleggere il proprio sindaco. C’è partecipazione in questa tornata delle: sono solo tre icon una sola lista e un unico candidato alla poltrona di primo cittadino: Leffe, Sovere e Villa d’Adda. Averara è invece il paese più conteso: ben 4 liste in un comune di poco più di 170 abitanti. In tre piccoli comuni della Val Brembana, Averara, Blello e Carona, correranno anche isindaco del Partito Gay LGBT+. Lo scorso ottobre la lista si era presentata a Valnegra, dove Andrea Viscardi era stato superato da Walter Milesi ma non da Giuseppe Doci (a questa tornata candidato ad Averara), ottenendo 14 voti ed entrando così in consiglio comunale con due consiglieri. I sindaci che si ricandidano sono Mauro Egman ad Avevara, Luigi Mazzuccotelli a Blello, Michele ...

Mov5Stelle : ? VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ? Possiamo riscrivere insieme il futuro dell’Italia. Alle elezioni amministrative di d… - Mov5Stelle : ? VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ? Cambieremo questo Paese partendo dai comuni. Aiutaci anche tu barrando il simbolo de… - Mov5Stelle : ? INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA ? Abbiamo bisogno del tuo sostegno e della tua partecipazione, questa si chia… - parallelecinico : RT @Gianlu_10: Credo che Robert Williams III si sia candidato alle elezioni amministrative del Comune di Boston. #NbaTipo - Gianlu_10 : Credo che Robert Williams III si sia candidato alle elezioni amministrative del Comune di Boston. #NbaTipo -

