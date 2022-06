Election day domani per gli italiani. Referendum e Amministrative (Di sabato 11 giugno 2022) E' l'ultimo appuntamento elettorale di questa legislatura, sono quasi mille i comuni in cui si deve rinnovare il Consiglio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) E' l'ultimo appuntamento elettorale di questa legislatura, sono quasi mille i comuni in cui si deve rinnovare il Consiglio ...

RaiNews : Domani, domenica 12 giugno election day: si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per rinnovare… - Agenzia_Ansa : Sono cinque i quesiti referendari sulla giustizia, promossi dai Radicali e dalla Lega, per i quali si voterà domeni… - elio_vito : Una campagna condotta poco sul merito e molto su polemiche strumentali, come quella delle mascherine, o per contest… - Gigliom57 : RT @ProItalia_org: Uno dei sintomi dell'oikofobia dilagante nel nostro paese è l'uso di anglicismi inutili, demenziali e ridicoli. Per qual… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Domani, domenica 12 giugno election day: si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per rinnovare le amminist… -